Умер В.И.Суворов - последний фронтовик-журналист

17.10.2016
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altЗавтра, 18 октября, с 9 до 10 часов утра, во владимирской Вознесенской церкви отпоют Владимира Ивановича Суворова, последнего участника Великой Отечественной войны - члена Союза журналистов Владимирской области. В.И. Суворов завершил многотомную историю жизни журналистов-фронтовиков, каждый из которых достоин собственной книжки.

Владимир Иванович Суворов книжек не сочинял. Или сочинял, но не показывал. Он был рассказчиком. Это сейчас Общество «Знание» воспринимают как рудимент советского прошлого. Фронтовик Суворов так не считал и правильно делал.

Три года назад, когда на его родной Украине разгорался майдан незалежности, безупречно советский человек, лауреат Всероссийского конкурса «Лектор года-2010» В.И. Суворов, незадолго до украинских событий награжденный президентом РФ Орденом Почета, совершенно, как мне показалось, неожиданно сказал: «Подождите, надо разобраться». Разобрался: «Я ж донецкий, из Юзовки. Это - надолго. Геополитика». К слову, Донецка и Луганска в их нынешнем состоянии тогда еще не было. И Крымского референдума тоже.

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В пресс-клубе СЖ: о государственности и символах

20.09.2016
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altaltalt24 сентября Пресс-клуб Союза журналистов Владимирской области представит дискуссию на тему «Истоки российской государственности: возможности и ограничения символической политики и исторической памяти».

Участники дискуссии обсудят различные трактовки зарождения российской государственности с точки зрения символической политики, проводимой государством, исторической памяти и возможностей самоорганизации общества.

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СЖ и мэрия Владимира объявили конкурс в сети Вконтакте

13.09.2016
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altСоюз журналистов Владимирской области и администрация города Владимира объявили конкурс на лучшие фото- и видеоматериалы о Дне города Владимира-2016. Конкурс "ОТКРОЙ СВОЙ ВладиМИР" проходит под неформальным лозунгом "Создадим общий фотоальбом любимого города Владимира!".

Особенностью конкурса является публикация авторами своих конкурсных материалов в социальной сети Вконтакте в группе "Открой свой Владимир-2016" https://vk.com/vladimir_city_2016. Определяя победителей, жюри будет учитывать количество "лайков", отданных пользователями сети за тот или иной материал. Конкурсные работы принимаются по 25 сентября.

Положение о конкурсе «ОТКРОЙ СВОЙ ВладиМИР» на лучшие фото- и видеоматериалы о Дне города Владимира-2016

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Молодые журналисты распишут флаг Тавриды

08.09.2016
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altРедактор и директор газеты «Новый город Александров» Руслан Меньшиков и Рустам Очилов стали пионерами акции «Флаг «Тавриды» в твоем городе». Оба были участниками смены для молодых журналистов на всероссийском образовательном форуме «Таврида», откуда вернулись с фирменным флагом.

 

По замыслу авторов акции, флаг форума должны увидеть в 70-ти регионах РФ, но начали с Владимирской области. Его уже свозили в Вязники, где на полотнище оставил автограф еще один участник журналистской смены в Тавриде - редактор газеты «Маяк» Никита Ефимов. А затем на флаге отметилась корреспондент владимирского «Шестого канала» Ольга Федина, тоже участница форума в Тавриде. После этого флаг отправили в Рязань.

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Армия, церковь и СМИ - лидеры рейтинга одобрения россиян

08.09.2016
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altВЦИОМ опубликовал данные измерений об одобрении деятельности российских общественных институтов за август 2016 года. СМИ вошли в тройку лидеров вместе с армией и РПЦ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса россиян об одобрении деятельности российских общественных институтов в августе 2016 года. Респондентам предлагали назвать общественные институты, деятельность которых они одобряют больше других. В опросе приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах из разных регионов РФ.

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