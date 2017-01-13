Завтра, 18 октября, с 9 до 10 часов утра, во владимирской Вознесенской церкви отпоют Владимира Ивановича Суворова, последнего участника Великой Отечественной войны - члена Союза журналистов Владимирской области. В.И. Суворов завершил многотомную историю жизни журналистов-фронтовиков, каждый из которых достоин собственной книжки.

Владимир Иванович Суворов книжек не сочинял. Или сочинял, но не показывал. Он был рассказчиком. Это сейчас Общество «Знание» воспринимают как рудимент советского прошлого. Фронтовик Суворов так не считал и правильно делал.

Три года назад, когда на его родной Украине разгорался майдан незалежности, безупречно советский человек, лауреат Всероссийского конкурса «Лектор года-2010» В.И. Суворов, незадолго до украинских событий награжденный президентом РФ Орденом Почета, совершенно, как мне показалось, неожиданно сказал: «Подождите, надо разобраться». Разобрался: «Я ж донецкий, из Юзовки. Это - надолго. Геополитика». К слову, Донецка и Луганска в их нынешнем состоянии тогда еще не было. И Крымского референдума тоже.