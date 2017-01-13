Сегодня, 13.01.2017, в Союз журналистов Владимирской области позвонили некоторые коллеги с вопросом: а где же поздравление с Днем печати от регионального СЖ? Неужели о празднике забыл чиновник-председатель и его соратники! Не забыли. Помним.
Сегодня, 13.01.2017, в Союз журналистов Владимирской области позвонили некоторые коллеги с вопросом: а где же поздравление с Днем печати от регионального СЖ? Неужели о празднике забыл чиновник-председатель и его соратники! Не забыли. Помним.
Завтра, 18 октября, с 9 до 10 часов утра, во владимирской Вознесенской церкви отпоют Владимира Ивановича Суворова, последнего участника Великой Отечественной войны - члена Союза журналистов Владимирской области. В.И. Суворов завершил многотомную историю жизни журналистов-фронтовиков, каждый из которых достоин собственной книжки.
Владимир Иванович Суворов книжек не сочинял. Или сочинял, но не показывал. Он был рассказчиком. Это сейчас Общество «Знание» воспринимают как рудимент советского прошлого. Фронтовик Суворов так не считал и правильно делал.
Три года назад, когда на его родной Украине разгорался майдан незалежности, безупречно советский человек, лауреат Всероссийского конкурса «Лектор года-2010» В.И. Суворов, незадолго до украинских событий награжденный президентом РФ Орденом Почета, совершенно, как мне показалось, неожиданно сказал: «Подождите, надо разобраться». Разобрался: «Я ж донецкий, из Юзовки. Это - надолго. Геополитика». К слову, Донецка и Луганска в их нынешнем состоянии тогда еще не было. И Крымского референдума тоже.
24 сентября Пресс-клуб Союза журналистов Владимирской области представит дискуссию на тему «Истоки российской государственности: возможности и ограничения символической политики и исторической памяти».
Участники дискуссии обсудят различные трактовки зарождения российской государственности с точки зрения символической политики, проводимой государством, исторической памяти и возможностей самоорганизации общества.
Союз журналистов Владимирской области и администрация города Владимира объявили конкурс на лучшие фото- и видеоматериалы о Дне города Владимира-2016. Конкурс "ОТКРОЙ СВОЙ ВладиМИР" проходит под неформальным лозунгом "Создадим общий фотоальбом любимого города Владимира!".
Особенностью конкурса является публикация авторами своих конкурсных материалов в социальной сети Вконтакте в группе "Открой свой Владимир-2016" https://vk.com/vladimir_city_2016. Определяя победителей, жюри будет учитывать количество "лайков", отданных пользователями сети за тот или иной материал. Конкурсные работы принимаются по 25 сентября.
Положение о конкурсе «ОТКРОЙ СВОЙ ВладиМИР» на лучшие фото- и видеоматериалы о Дне города Владимира-2016
Редактор и директор газеты «Новый город Александров» Руслан Меньшиков и Рустам Очилов стали пионерами акции «Флаг «Тавриды» в твоем городе». Оба были участниками смены для молодых журналистов на всероссийском образовательном форуме «Таврида», откуда вернулись с фирменным флагом.
По замыслу авторов акции, флаг форума должны увидеть в 70-ти регионах РФ, но начали с Владимирской области. Его уже свозили в Вязники, где на полотнище оставил автограф еще один участник журналистской смены в Тавриде - редактор газеты «Маяк» Никита Ефимов. А затем на флаге отметилась корреспондент владимирского «Шестого канала» Ольга Федина, тоже участница форума в Тавриде. После этого флаг отправили в Рязань.
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 156
|<
|Январь 2017
|>
|П
|В
|С
|Ч
|П
|С
|В
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сергей Фролкин: Эклектика любви.
Светлана Биткина: Пятно на Солнечной