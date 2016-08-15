Съезд СЖР: коротко о главном

15.08.2016
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alt12 августа в Москве прошел XI внеочередной съезд Союза журналистов России. В работе съезда приняли участие более 250 делегатов из разных регионов России. Владимирскую область представляли Александр Карпилович, Светлана Говердовская-Привезенцева и Светлана Киреева (Васкес Кремадес).

Внеочередной съезд обсудил программу модернизации СЖР и обновил Секретариат. Цель модернизации - укрепить позиции и влияние Союза на процессы, проходящие в медиаотрасли, восстановить статус журналиста в обществе и принципы журналистики, как общественного диалога, создать механизмы влияния на законотворческий процесс, направленные на укрепление законодательной базы СМИ, регулирование деятельности в Интернете.

Председатель СЖР Всеволод Богданов отметил, что сегодня «важно работать с властью, с парламентом, но не на почве каких-то угроз, а на здоровой основе». «Мы не собираемся заниматься политикой в том контексте, что будем какую-то партию поддерживать, а будем выполнять свою журналистскую функцию – будем решать, кто заслуживает доверия общества из партий, кто действительно принёс пользу человеку, который живёт в нашей стране», - сказал Богданов.

На съезде были приняты решения утвердить Программу модернизации деятельности СЖ России и включить в состав Секретариата СЖР 11 новых членов до истечения его полномочий в 2018 году: Беленовского Александра, Кашеварову Анастасию, Кузичева Анатолия, Левина Леонида, Ложечко Юлию, Медведева Андрея, Метелкину Татьяну, Примакова Евгения, Рогожина Вадима, Стуликова Антона, Умановского Вячеслава.

Вместе с тем о выходе из Секретариата СЖ России заявили соавтор действующего закона о СМИ, Герой России Юрий Батурин, известные публицисты Павел Гутионтов и Леонид Никитинский.

Пресс-центр СЖ Владимирской области

 
Комментарии (4)
18.08.2016 00:11
просто Мария
Батурину дали Героя за закон о СМИ??
18.08.2016 00:21
Администратор
Ю.Батурин награжден званием Героя России за два полета в космос.
19.08.2016 00:22
Владимирец
Никитинского знаем, Гутионтова знаем, а кто такие 11 новых членов, из чьих будут?
19.08.2016 01:42
Администратор
Владимирец, можете посмотреть биографии новобранцев по этой ссылке: http://ruj.ru/docs/XI-071.pdf

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