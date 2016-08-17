Союз журналистов Владимирской области поздравляет члена СЖ Анну Петрову с победой в конкурсе округа Муром «Человек года - 2016» в номинации «Средства массовой информации»!

Анна Петрова родилась в Узбекистане, окончила факультет журналистики Ташкентского госуниверситета. В Муром семья Анны приехала в 1994 году как вынужденные переселенцы. Это было трудное время - ни жилья, ни работы. Дипломированного специалиста приняли в редакцию газеты «Муромский край». В последующие годы Аня работала корреспондентом в телекомпании «Факт» ОАО «Муромтепловоз», в редакции городской телекомпании «Муромский меридиан», была главным редактором газеты «PROЧитай все!» и журнала «АВТОМУРОМ». Неоднократно становилась лауреатом окружных и областных профессиональных конкурсов.

Анна Петрова - активист Муромской организации Союза журналистов Владимирской области. Предлагая и воплощая интересные идеи, в 2009 году Анна организовала частную школу журналистики «Масс Медиа», привлекла к ее работе ветеранов прессы и действующих журналистов. Из 32 выпускников школы 12 поступили в профильные вузы, связанные с журналистикой, рекламой и связями с общественностью.

Два года назад Анна возглавила школу-студию «Масс-Медиа» в городском Центре внешкольной работы, где дети обучаются основам журналистики бесплатно. А затем, при поддержке ТК «Муромский меридиан» и управления образования, организовала детскую телестудию «Переходный возраст». В мае 2014 года программа студии победила в областном фестивале детских СМИ, а в мае 2016 года - на Международном фестивале детских СМИ и киностудий «Волжские встречи».

Для участия в конкурсе «Человек года - 2016» в номинации СМИ Анну Петрову выдвинула Муромская организация Союза журналистов. Поздравляем нашего друга и коллегу с заслуженной победой!

Пресс-центр СЖ Владимирской области