Татьяна Воронцова - на Доске почета города Владимира

17.08.2016
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altСегодня в администрации города Владимира состоялось рассмотрение кандидатур для занесения на городскую Доску почета. По представлению управления по связям с общественностью и СМИ мэрии утверждена кандидатура Татьяны Воронцовой, ведущей программ ГТРК «Владимир». Поздравляем!

Татьяна Воронцова - лицо канала. Работает в телекомпании со дня ее основания в 1989 году, а если и меняется - то исключительно к лучшему. Зрители канала не просто знают Татьяну Воронцову. Они ее любят.

В 2012 году Татьяна Воронцова получила «Хрустальный микрофон» - награду памяти легендарного диктора Всесоюзного радио, народного артиста СССР Юрия Левитана. И вот теперь владимирцы увидят Татьяну на Доске почета города Владимира. Ее предшественники - достойнейшие члены Союза журналистов Александр Сухарев и Петр Соколов. Но Таня к тому же красивая.

Пресс-центр СЖ Владимирской области

 

 
Комментарии (3)
18.08.2016 00:13
просто Мария
Поздравляю Танечку Воронцову от всей души (в девичестве Таня была Шалугина)!
18.08.2016 00:36
Сосед
Татьяна Воронцова выглядит как девушка! Так держать!
08.09.2016 01:45
Константин
Искренне поздравляю!

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