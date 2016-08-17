Сегодня в администрации города Владимира состоялось рассмотрение кандидатур для занесения на городскую Доску почета. По представлению управления по связям с общественностью и СМИ мэрии утверждена кандидатура Татьяны Воронцовой, ведущей программ ГТРК «Владимир». Поздравляем!

Татьяна Воронцова - лицо канала. Работает в телекомпании со дня ее основания в 1989 году, а если и меняется - то исключительно к лучшему. Зрители канала не просто знают Татьяну Воронцову. Они ее любят.

В 2012 году Татьяна Воронцова получила «Хрустальный микрофон» - награду памяти легендарного диктора Всесоюзного радио, народного артиста СССР Юрия Левитана. И вот теперь владимирцы увидят Татьяну на Доске почета города Владимира. Ее предшественники - достойнейшие члены Союза журналистов Александр Сухарев и Петр Соколов. Но Таня к тому же красивая.

Пресс-центр СЖ Владимирской области