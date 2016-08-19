Объявлен прием работ на II Всероссийский конкурс журналистов "Теплоснабжение в России - время перемен". К участию допускаются печатные материалы, теле- и радиосюжеты об отрасли теплоснабжения, опубликованные и вышедшие в эфир с 1 февраля по 30 октября 2016 года.

Конкурс проводится Издательством "Новости теплоснабжения" при поддержке Федеральной антимонопольной службы России, Минстроя России, Ассоциации «Совет производителей электроэнергии», Комиссии РСПП по ЖКХ, экспертного сообщества.

Конкурсные работы оцениваются в следующих номинациях:

"Теплоснабжение в России",

"Технологии в теплоснабжении",

"Новая модель рынка тепловой энергии",

"Про теплоснабжение от первого лица",

"Коммунальный ликбез",

"Когенерация и централизованное теплоснабжение - наилучшая практика энергообеспечения российских городов",

"Энергия и эффективность".

Лучшие работы будут отмечены дипломами и ценными призами.

Присылайте Ваши материалы с заявкой в свободной форме на адрес электронной почты Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript В заявке необходимо указать: ФИО всех авторов, контактные данные участника (e-mail, телефон), название издания, дату выхода материала, номинацию.

Положение о Конкурсе и дополнительная информация размещены на сайте http://www.teploslova.ntsn.ru/

Пресс-центр СЖ Владимирской области

Фото: www.stroy-s-umom.ru