Фонд медийных исследований и развития стандартов журналистики «Медиастандарт», основанный Комитетом гражданских инициатив экс-министра финансов Алексея Кудрина, представил результаты исследования региональной прессы.

За 2 года работы Фонд составил интерактивную карту России, на которой указал субъекты РФ с положительным, удовлетворительным, неудовлетворительным и критическим уровнем развития медиасферы.

По версии «Медиастандарта», Владимирская область попала в список регионов с «неудовлетворительным уровнем развития медиасферы». Из наших соседей неуд также получили Ивановская, Костромская и Рязанская области. В Московской, Нижегородской и Ярославской областях уровень развития медиасферы признан удовлетворительным.

По данным исследования, уровень политической активности во Владимирской области находится чуть ниже среднего по стране. Экономическим показателем, оказавшимся выше среднего уровня, стал объем регионального рекламного рынка.

С точки зрения технического оснащения, в регионе наблюдается довольно низкий охват населения радиовещанием и слабое проникновение мобильного интернета (44,6 абонентов на 100 человек при среднем 59,1 по стране). Средняя абонентская плата за Интернет во Владимирской области дешевле среднего по России значения и составляет 536 рублей.

Представители региональной власти в целом считаются открытыми для общения с прессой. Общий размер субсидий из регионального бюджета на поддержку СМИ составляет 60 млн рублей, что является низким показателем относительно всей страны. На том же уровне находится и количество проведенных тендеров и конкурсов для СМИ.

Количество зарегистрированных региональных телеканалов и радиостанций, количество киосков периодической печати выше среднего по стране. В то же время количество зарегистрированных печатных изданий и интернет-СМИ отстает от средних общероссийских значений.

Ниже средних значений оказались и зарплаты сотрудников сферы медиа: средняя оплата труда журналиста во Владимирской области составляет 0,88 от средней оплаты труда в регионе и 0,97 от средней зарплаты журналиста в России.

В регионе 55% семей имеют домашние компьютеры и доступ к Итернету, а совокупный тираж печатных СМИ на душу населения составляет 702 экземпляра при 1189 экземплярах в среднем по стране.

Население Владимирской области довольно часто обращается к медиаустройствам. Время, проведенное в Интернете, находится на уровне выше среднего по стране: 74% владимирцев ежедневно проводят в сети Интернет больше 1 часа. 50% жителей Владимирской области смотрят ТВ более 2 часов в день, что на 2% ниже среднего значения по стране.

В регионе зафиксирован довольно высокий уровень доверия к местным СМИ – 72% опрошенных ответили, что доверяют или скорее доверяют СМИ. При этом, треть опрошенных встречается с обманом в СМИ, а 82% перепроверяют полученную информацию.

Слабой стороной контента владимирских СМИ исследователи сочли оперативность предоставляемой информации. Профессионализм работников СМИ находится на среднем по стране уровне. По данным "Медиастандарта", журналисты Владимирской области в своей работе больше ориентируются на власть, чем на население.

Подробности исследования: http://www.msindex.ru/regions/vladimirskaya-oblast/

Пресс-центр Союза журналистов Владимирской области