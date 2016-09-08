ВЦИОМ опубликовал данные измерений об одобрении деятельности российских общественных институтов за август 2016 года. СМИ вошли в тройку лидеров вместе с армией и РПЦ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса россиян об одобрении деятельности российских общественных институтов в августе 2016 года. Респондентам предлагали назвать общественные институты, деятельность которых они одобряют больше других. В опросе приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах из разных регионов РФ.

Рейтинг одобрения выглядит следующим образом:

Российская армия – 84,3%

РПЦ – 68,4%

СМИ – 61%

Правоохранительные органы – 54,4%

Политические партии – 42,8%

Судебная система – 40,8%

Общественная палата – 39,1%

Профсоюзы – 38,5%

Оппозиция – 30,4%

Пресс-центр Союза журналистов Владимирской области