ВЦИОМ опубликовал данные измерений об одобрении деятельности российских общественных институтов за август 2016 года. СМИ вошли в тройку лидеров вместе с армией и РПЦ.
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса россиян об одобрении деятельности российских общественных институтов в августе 2016 года. Респондентам предлагали назвать общественные институты, деятельность которых они одобряют больше других. В опросе приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах из разных регионов РФ.
Рейтинг одобрения выглядит следующим образом:
Российская армия – 84,3%
РПЦ – 68,4%
СМИ – 61%
Правоохранительные органы – 54,4%
Политические партии – 42,8%
Судебная система – 40,8%
Общественная палата – 39,1%
Профсоюзы – 38,5%
Оппозиция – 30,4%
Пресс-центр Союза журналистов Владимирской области
но интересно почему в рейтинге отсутствует Госдума и правительство? неужто никто не одобряет?