Редактор и директор газеты «Новый город Александров» Руслан Меньшиков и Рустам Очилов стали пионерами акции «Флаг «Тавриды» в твоем городе». Оба были участниками смены для молодых журналистов на всероссийском образовательном форуме «Таврида», откуда вернулись с фирменным флагом.

По замыслу авторов акции, флаг форума должны увидеть в 70-ти регионах РФ, но начали с Владимирской области. Его уже свозили в Вязники, где на полотнище оставил автограф еще один участник журналистской смены в Тавриде - редактор газеты «Маяк» Никита Ефимов. А затем на флаге отметилась корреспондент владимирского «Шестого канала» Ольга Федина, тоже участница форума в Тавриде. После этого флаг отправили в Рязань.

Креативные активисты Общероссийского народного фронта планируют, что в будущем году флаг привезут на форум «Таврида-2017» с подписями участников форума-2016 в качестве товарищеского привета. Активисты видят в этом символический смысл.

Пресс-центр Союза журналистов Владимирской области, фото: onf.ru