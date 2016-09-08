Молодые журналисты распишут флаг Тавриды

08.09.2016
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altРедактор и директор газеты «Новый город Александров» Руслан Меньшиков и Рустам Очилов стали пионерами акции «Флаг «Тавриды» в твоем городе». Оба были участниками смены для молодых журналистов на всероссийском образовательном форуме «Таврида», откуда вернулись с фирменным флагом.

 

По замыслу авторов акции, флаг форума должны увидеть в 70-ти регионах РФ, но начали с Владимирской области. Его уже свозили в Вязники, где на полотнище оставил автограф еще один участник журналистской смены в Тавриде - редактор газеты «Маяк» Никита Ефимов. А затем на флаге отметилась корреспондент владимирского «Шестого канала» Ольга Федина, тоже участница форума в Тавриде. После этого флаг отправили в Рязань.

Креативные активисты Общероссийского народного фронта планируют, что в будущем году флаг привезут на форум «Таврида-2017» с подписями участников форума-2016 в качестве товарищеского привета. Активисты видят в этом символический смысл.

 

Пресс-центр Союза журналистов Владимирской области, фото: onf.ru

 
Комментарии (1)
08.09.2016 02:52
Владимирец
Мы в пионерлагере тоже в конце смены расписывались на пионерском галстуке всем отрядом. Детство хорошая пора!

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