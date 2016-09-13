Союз журналистов Владимирской области и администрация города Владимира объявили конкурс на лучшие фото- и видеоматериалы о Дне города Владимира-2016. Конкурс "ОТКРОЙ СВОЙ ВладиМИР" проходит под неформальным лозунгом "Создадим общий фотоальбом любимого города Владимира!".

Особенностью конкурса является публикация авторами своих конкурсных материалов в социальной сети Вконтакте в группе "Открой свой Владимир-2016" https://vk.com/vladimir_city_2016. Определяя победителей, жюри будет учитывать количество "лайков", отданных пользователями сети за тот или иной материал. Конкурсные работы принимаются по 25 сентября.

Положение о конкурсе «ОТКРОЙ СВОЙ ВладиМИР» на лучшие фото- и видеоматериалы о Дне города Владимира-2016

1. Цели конкурса

Конкурс «ОТКРОЙ СВОЙ ВладиМИР» (далее - Конкурс) проводится в целях:

- поощрения творчества владимирцев, которые на профессиональном или любительском уровне создают фото- и видеоматериалы о городе Владимире и главных событиях городской жизни;

- создания альбома лучших фотографий и видеороликов о подготовке и праздновании Дня города Владимира 16-17 сентября 2016 года.

2. Организаторы и участники конкурса

Организаторы конкурса - управление по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира и Владимирская региональная общественная организация «Союз журналистов Владимирской области».

В конкурсе может участвовать любой житель города Владимира, без ограничения по возрасту и роду занятий.

3. Номинации конкурса и требования к работам

Конкурс объявляется в двух номинациях (по три призовых места в каждой номинации):

- Лучшее фото;

- Лучшее видео.

В номинации «Лучшее фото» принимаются художественные, жанровые, пейзажные, репортажные фотографии, в том числе селфи в формате JPEG (размером не менее 1500 мегапикселей по наименьшей стороне), с указанием в сопроводительном письме ФИО и контактного телефона автора, названия работы, места и даты съемки.

В номинации «Лучшее видео» принимаются видеоролики в любом жанре (интервью, репортаж, видеоклип, инсценировка и т.д.) в формате AVI, который должен беспрепятственно воспроизводиться в операционных системах Windows, с указанием субтитрами либо в сопроводительном письме ФИО и контактного телефона автора, названия работы, места и даты съемки.

Работы должны отвечать тематике конкурса, а именно: празднование Дня города Владимира 16-17 сентября 2016 года; другие яркие события городской жизни, массовые мероприятия и праздники; горожане на работе и отдыхе; виды города; новые строительные объекты, объекты благоустройства.

4. Сроки и порядок предоставления конкурсных работ

Работы на конкурс принимаются с 12 сентября 2016 года по 25 сентября 2016 года включительно по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или на электронном носителе по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 36, каб. 614.

Автор берет на себя обязательство самостоятельно разместить свои конкурсные работы в социальной сети Вконтакте в группе «Открой свой Владимир-2016» в вышеуказанные сроки.

Работы, не соответствующие тематике конкурса и/или нарушающие действующее законодательство, удаляются администратором группы, не рецензируются и в конкурсе не участвуют.

5. Другие условия конкурса

Авторы гарантируют, что представленные на конкурс фото-, видеоматериалы созданы лично ими и свободны от каких-либо обременений и требований со стороны других лиц.

Организаторы конкурса вправе использовать представленные на конкурс фото- и видеоматериалы любым способом и в любой форме, но с указанием автора.

6. Определение и награждение победителей

Победители и призеры конкурса определяются жюри, которое формируется организаторами конкурса. При голосовании учитывается количество «лайков», отданных за конкурсные работы пользователями социальной сети Вконтакте.

Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и памятными призами. Награждение состоится в администрации города Владимира, информация о месте и времени награждения будет сообщена дополнительно.

7. Обратная связь

Дополнительную информацию об участии в конкурсе «ОТКРОЙ СВОЙ ВладиМИР» можно получить в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира по телефонам (4922) 53-18-80, 53-26-04, 33-51-84 или по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Пресс-центр Союза журналистов Владимирской области