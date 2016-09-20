В пресс-клубе СЖ: о государственности и символах

20.09.2016
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altaltalt24 сентября Пресс-клуб Союза журналистов Владимирской области представит дискуссию на тему «Истоки российской государственности: возможности и ограничения символической политики и исторической памяти».

Участники дискуссии обсудят различные трактовки зарождения российской государственности с точки зрения символической политики, проводимой государством, исторической памяти и возможностей самоорганизации общества.

Спикером от московского Сахаровского центра и Вольного исторического общества выступит историк Алексей Кузнецов, ведущий программы «Не так» радиостанции «Эхо Москвы», член Вольного исторического общества (г. Москва). Спикер от Международного дискуссионного клуба «Спасскiй Холмъ» - доктор политических наук Роман Евстифеев, ведущий научный сотрудник Владимирского филиала РАНХиГС (г. Владимир).

Модератор дискуссии - член Правления Союза журналистов Владимирской области, независимый журналист Николай Алексеев.

Дата и время проведения: 24 сентября 2016 года, начало в 13.00. Место проведения: г. Владимир, ул. Большая Московская, 33/35, конференц-зал Центра культуры и искусства на Соборной (бывш. Дом офицеров, бывш. Дом народного собрания, бывш. Дом дворянского собрания).

Пресс-центр Союза журналистов Владимирской области

 

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