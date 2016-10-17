Завтра, 18 октября, с 9 до 10 часов утра, во владимирской Вознесенской церкви отпоют Владимира Ивановича Суворова, последнего участника Великой Отечественной войны - члена Союза журналистов Владимирской области. В.И. Суворов завершил многотомную историю жизни журналистов-фронтовиков, каждый из которых достоин собственной книжки.

Владимир Иванович Суворов книжек не сочинял. Или сочинял, но не показывал. Он был рассказчиком. Это сейчас Общество «Знание» воспринимают как рудимент советского прошлого. Фронтовик Суворов так не считал и правильно делал.

Три года назад, когда на его родной Украине разгорался майдан незалежности, безупречно советский человек, лауреат Всероссийского конкурса «Лектор года-2010» В.И. Суворов, незадолго до украинских событий награжденный президентом РФ Орденом Почета, совершенно, как мне показалось, неожиданно сказал: «Подождите, надо разобраться». Разобрался: «Я ж донецкий, из Юзовки. Это - надолго. Геополитика». К слову, Донецка и Луганска в их нынешнем состоянии тогда еще не было. И Крымского референдума тоже.

С Владимиром Ивановичем Суворовым мы познакомились на областном радио, где он, звезда лекторской группы Общества «Знание», лет пятнадцать или дольше вел передачу по вопросам радиослушателей: владимирский Зорин, Бовин и Фесуненко.

В лекторы его записали по чистой случайности. В 1943 году он окончил военное училище связи и был направлен на Карельский фронт - техником телеграфного узла дальней авиации. Берлин не брал, но свою долю свинца получил: с 1944 года носил в позвоночнике осколок от бомбежки. Как привезли в госпиталь, Суворов не помнил, но военврач потом рассказывал, что молодой связист бредил стихами и передовицами из фронтовой газеты, пока не отключился на операционном столе. После поправки фартового златоуста командировали на курсы политработников в Ленинград, а затем - в Хабаровск, в политотдел воздушной армии дальней авиации. Там и разговорился. Да так, что в 1960 году получил назначение на Байконур, где читал международные обзоры первому отряду советских космонавтов - Гагарину, Быковскому, Леонову, Поповичу, Титову.

Свою военно-политическую службу В.И. Суворов закончил во Владимире в звании полковника, но словесную кафедру не оставил. В статусе члена Союза журналистов выступал в газетах и на радио, а под флагом Общества «Знание» объехал полстраны и тогда еще братскую Чехословакию. А накануне своего 90-летия (!) Владимир Иванович обновил цикл авторских лекций о Великой Отечественной войне: «Понимаете, молодежи нужен видеоряд, иначе заскучают. Вы мне подскажите, как сделать презентацию». Я даже растерялся.

А однажды был такой случай. Лет двадцать назад, когда мы возродили ветеранские встречи в Союзе журналистов, журналисты-фронтовики задумали сделать музей своих личных вещей. Один снял остро модный галстук, другой принес трофейный фотоаппарат, третий - кисет для самокруток. Владимир Иванович Суворов подарил бильярдный кий собственного производства. Оказалось, видный игрок. А увлекся на Байконуре, где бильярд был обязательной дисциплиной в подготовке покорителей космоса: «Вы знаете, развивает точность движений и стратегическое мышление. И замечательно помогает по службе»!

А.Карпилович