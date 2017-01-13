Сегодня, 13.01.2017, в Союз журналистов Владимирской области позвонили некоторые друзья и коллеги с вопросом: а где же поздравления с Днем печати от регионального СЖ? Неужели о празднике забыл чиновник-председатель и его соратники! Не забыл. Помнит.

Дорогие друзья! Нет, ей-богу, дорогие коллеги (1).

Поздравляя вас с Днем российской печати, позволю себе полистать книгу и посмотреть иллюстрации - это важно, современные носители нужны, но важен контент, который формирует взгляды и отношение к жизни, душу. Нужно работать и с книгой, и с Интернетом. Мы должны уделять этому больше внимания на региональном и федеральном уровне (2).

То, что пресса пощипывает и чиновников, и представителей крупного бизнеса, это хорошо (2). Даже когда бьет мужчина свою жену, такой обиды нет (3). Как говорится, служить хочу, да прислуживать тошно - это наш великий полководец Суворов сказал (4).

Хочется, чтобы люди были счастливы: хотите рост - пожалуйста, высокое потребление - пожалуйста, но все вместе и сразу не получится, чудес не бывает (5). Бюджетный пирог стал более диетическим (6). Берите червивые яблоки, червячка отделите, и косточки обязательно съешьте (7).

Отрадно, что состав редакций СМИ нашей области постоянно пополняется молодыми, по-хорошему жадными до работы, талантливыми и перспективными кадрами (8). Будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и лайки со стороны власти. Просто денег нет! Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья! (9).

Границы России нигде не заканчиваются. Представителей прессы, журналистов хочу поздравить с тем, что они проводят, судя по всему, активно, результативно и талантливо свою работу (10).

Счастья вам и любви. Берегите друг друга и своих читателей, слушателей, зрителей! С праздником! (11).

Авторы:

(1) - Карпилович Александр, председатель Союза журналистов Владимирской области;

(2) Президент Российской Федерации;

(3) Мизулина Елена, член Совета Федерации;

(4) Полонская Наталья, депутат Государственной Думы РФ;

(5) Орешкин Максим, министр экономического развития РФ;

(6) Силуанов Антон, министр финансов РФ;

(7) Онищенко Геннадий, бывш. главный государственный санитарный врач РФ;

(8) Орлова Светлана Юрьевна, губернатор Владимирской области;

(9) Медведев Дмитрий Анатольевич, председатель правительства РФ;

(10) Президент Российской Федерации;

(11) Карпилович Александр, председатель Союза журналистов Владимирской области.