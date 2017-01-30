В ближайшую пятницу, 3 февраля, в Русском духовно-культурном центре на парижской набережной Бранли, открытом в октябре прошлого года, состоится показ документального фильма «Три песни о жемчужине» / «Three Hymns About The Pearl» члена Союза журналистов Владимирской области Екатерины Цветковой.

Фильм режиссера Екатерины Цветковой о Преподобном Сергии Радонежском называют «фильмом-притчей, фильмом-странствием, фильмом-диалогом, в котором душа ведет свой сокровенный разговор с Богом». Три песни о жемчужине - три судьбы, три истории, рассказанные от первого лица и связанные между собой сокровенной темой поиска и обретения смысла жизни.

Первая притча повествует о создании в Париже Сергиевского подворья - духовного центра наших соотечественников, выброшенных из России первой волной эмиграции. Вторая - история валаамского отца Серафима, француза по национальности, обретшего в России свою духовную родину. Третья - диалог с насельниками основанной Преподобным Сергием Троице-Сергиевой Лавры.

Экзистенциальные вопросы переплетаются с размышлениями о пути России и о феномене русской души.

«Хорошо сделанный, интересный, профессиональный фильм, - пишет об этой работе Екатерины Цветковой доктор киноведения, член FIPRESCI и Союза кинематографистов Румынии Елена Дульгеру. - Красивое поэтическое изображение и текст гармонично соединяются друг с другом и с темой Преподобного Сергия Радонежского. В фильме стихотворные строки искусно вплетены в общую канву, они не рвутся на первый план, а вписываются, как сумма поэтических рассуждений на тему жемчужины-Христа».

Екатерина Цветкова и ее съемочная группа работали над картиной в России и во Франции. Фильм, увидевший свет в 2015 году, обрел признание и замечательную фестивальную судьбу. «Три песни о жемчужине» победили на Международном кинофестивале «Золотой Витязь» в Севастополе и на МКФ «Свет миру» в Ярославле. По приглашению Павла Лунгина, фильм участвовал в программе «специальный показ» на МКФ «Зеркало» имени Андрея Тарковского, а в конце 2016 года стал победителем в номинации «Документальное кино» на МКФ «Покров» в Киеве. Режиссер Екатерина Цветкова получила Специальный диплом Президента МКФ «Русское зарубежье» за сохранение духовного наследия русского зарубежья.

Фильм «Три песни о жемчужине» демонстрировали в рамках Международного литературного симпозиума под эгидой Посольства РФ в Греции, а в ближайшую пятницу, 3 февраля, состоится его показ в Русском духовно-культурном центре в Париже.

Фильмография Екатерины Цветковой: "Душа Родины", 2004; "Сад моей памяти", 2012; "Иже питает мир", 2013; "Три песни о жемчужине" (Франция, Россия), 2015.

Ее фильмы демонстрировались в Германии, Польше, Украине, Греции, США.

Тизер фильма: https://www.youtube.com/watch?v=ZG4kHFcHqC0

Пресс-центр СЖ Владимирской области