Конкурс "Рублевая зона" - 2017

29.03.2017
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altПродолжается прием работ на конкурс региональной финансовой журналистики «Рублевая зона». Конкурс, проводимый в партнерстве с СЖ, ориентирован только на авторов, работающих в региональных СМИ.

К участию в конкурсе принимаются журналистские материалы, опубликованный с 1 июня 2016 года по 15 апреля 2017 года и освещающие экономическую и финансовую жизнь страны и своего региона, работу различных секторов экономики, финансового рынка, актуальные вопросы макроэкономики, инвестирования, личных финансов и т.д.

Конкурс проводится при поддержке Института развития финансовых рынков, Института фондового рынка и управления, «Финпотребсоюза» и др. Основной целью конкурса является  повышение финансовой грамотности населения, а для этого необходимо с особым вниманием отнестись к профессиональной финансовой журналистике.

Все подробности по ссылке: http://s1.instest.ru/

Пресс-центр СЖ Владимирской области

 

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