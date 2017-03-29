Продолжается прием работ на конкурс региональной финансовой журналистики «Рублевая зона». Конкурс, проводимый в партнерстве с СЖ, ориентирован только на авторов, работающих в региональных СМИ.

К участию в конкурсе принимаются журналистские материалы, опубликованный с 1 июня 2016 года по 15 апреля 2017 года и освещающие экономическую и финансовую жизнь страны и своего региона, работу различных секторов экономики, финансового рынка, актуальные вопросы макроэкономики, инвестирования, личных финансов и т.д.

Конкурс проводится при поддержке Института развития финансовых рынков, Института фондового рынка и управления, «Финпотребсоюза» и др. Основной целью конкурса является повышение финансовой грамотности населения, а для этого необходимо с особым вниманием отнестись к профессиональной финансовой журналистике.

Все подробности по ссылке: http://s1.instest.ru/

Пресс-центр СЖ Владимирской области