Первый номер вязниковской газеты «Маяк» вышел в позапрошлой жизни - на третий день после отречения от престола российского императора Николая II. В марте 1917 года газета называлась «Известия Вязниковского исполнительного комитета» и печатала фронтовые сводки. Сегодня, слава богу, не печатает, но по-прежнему на передовой.

В наше изнурительное время на передовой любая газета, районная - в особенности. Резак монополистов, от которых зависит цена издания на выходе из типографии и при доставке в почтовый ящик, отсекает читателя от сакрального печатного слова и разрывает в клочья, казалось бы, прочную ткань правдивой журналистики, обращая в прах совсем еще свежие газетные подшивки.

Но уровень совести в редакционных коридорах повыше, чем в некоторых других, и ваши, друзья, подшивки не пропадут и будут востребованы. Потому что 29-летний главный редактор Никита Ефимов дорожит вольными традициями «Маяка» образца легендарного главреда Николая Николаевича Соловьева и, сочетая бумагу с интернетом, выписывает красную газетную строку по современным лекалам, сохраняя прежних и увлекая новых читателей. А когда-нибудь замахнется на видео или электрофоретические чернила.

Уважаемые журналисты «Маяка»! В дни 100-летнего юбилея газеты желаю вам быть молодыми, веселыми и мыслящими хроникерами вязниковской жизни, любящими журналистику, читателей и друг друга. И по возможности свободными - как в позапрошлой и будущей жизни!

Председатель Союза журналистов Александр Карпилович

Фото: http://vyazniki.ru